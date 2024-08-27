全球央行迎接寬鬆時代 日銀該如何「逆行」？

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 15:21

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美國、歐洲與英國等三大主要央行官員在傑克森霍爾央行年會上均暗示將在未來幾月降息或是進一步調降利率，這也意味全球將迎來降息浪潮，日本央行成為全球為數不多的「逆行者」，不過經濟復甦的不確定性，以及先前套利交易帶來的波動讓，恐讓日本的升息之路更加戒慎恐懼。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾表示，政策調整的時刻已經到來，暗示 Fed 在 9 月決策會議將開始啟動降息，此番言論多少緩解投資人的不安，也使其他主要央行放鬆貨幣政策的壓力減弱。

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儘管主要央行正在轉向降息，但現在判斷政策歸類為限制性政策的「正常化」，還是防止經濟成長進一步放緩的第一步，還為時過早。

IMF 首席經濟學家古蘭莎 (Pierre-Olivier Gourinchas) 表示，隨著主要央行進入貨幣寬鬆週期，可能會看到其他市場波動，因為現在處於未知的領域。

在全球開始進入降息週期的大背景下，日本成為了少數「逆行」的經濟體。然而在日本央行 7 月升息後，全球風險資產引發巨震。考慮到潛在關聯性，套利交易大規模平倉的影響，也讓日本央行對下一步行動變得更加謹慎。

日本央行行長植田和男 23 日在國會質詢時表示，貨幣政策計畫持續朝著正常化邁進，如果經濟和通膨符合預期，就會準備升息。

前日本央行董事會成白井小百合表示，日本國內需求非常疲軟，從經濟角度來看，短期內日本央行幾乎沒有升息的理由。

利率期貨定價顯示，目前投資人預期日本央行將在 9 月的會議上維持利率不變，可能會在 12 月升息。