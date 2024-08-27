Stephen Jen：Fed降息將使1兆美元中國資金回流 帶動人民幣升值10%
鉅亨網新聞中心 2024-08-27 09:17
前摩根士丹利貨幣策略分析師 Stephen Jen 表示，隨著美國降息，中國企業可能會出售高達 1 兆美元的美元計價資產，而這可能會推動人民幣升值至多 10%。
這位「美元微笑」理論創立者表示，貨幣是目前最大的風險，但沒有被市場合理定價，而人民幣可能扮演一個巨大的角色。
「想想雪崩吧！」Jen 在談到中國資金回流的影響時說。人民幣「將會升值，而且很可能會被允許升值——5% 到 10% 對中國來說是適度的、可以接受的。」
Jen 指出，自疫情爆發以來，中國企業可能已經在海外投資中累積了超過 2 兆美元的資金，這些資產的利率高於人民幣計價資產。當聯準會降低借貸成本時，美元資產的吸引力將受到侵蝕，並可能刺激 1 兆美元的「保守」資金回流，因為中國與美國的利率差距正在縮小。
Jen 預測，如果美國物價繼續下跌，聯準會降息的幅度將比市場預期更大，再加上高估的美元、美國的雙重赤字及經濟軟著陸的前景，這些都支持了他對美元將會貶值的信念。
最終的結果是，人民幣兌美元匯率很可能會走高。Jen 上週受訪時表示，如果中國央行不出手吸收美元流動性，升勢可能會更大。
- AI投資趨勢專家觀點
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇