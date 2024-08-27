Stephen Jen：Fed降息將使1兆美元中國資金回流 帶動人民幣升值10%

鉅亨網新聞中心 2024-08-27 09:17

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前摩根士丹利貨幣策略分析師 Stephen Jen 表示，隨著美國降息，中國企業可能會出售高達 1 兆美元的美元計價資產，而這可能會推動人民幣升值至多 10%。

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「想想雪崩吧！」Jen 在談到中國資金回流的影響時說。人民幣「將會升值，而且很可能會被允許升值——5% 到 10% 對中國來說是適度的、可以接受的。」

Jen 指出，自疫情爆發以來，中國企業可能已經在海外投資中累積了超過 2 兆美元的資金，這些資產的利率高於人民幣計價資產。當聯準會降低借貸成本時，美元資產的吸引力將受到侵蝕，並可能刺激 1 兆美元的「保守」資金回流，因為中國與美國的利率差距正在縮小。