加拿大宣布對中國製電動車徵100%關稅 北京怒：一意孤行

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 08:27

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中國駐加拿大使館發言人周一（26 日）表示，加拿大政府不顧中方一再反對和嚴正交涉，一意孤行，宣布對中國電動車等加徵關稅，中方對此表示強烈不滿，堅決反對。

加拿大政府周一宣布，將對中國製電動車課徵稅率 100% 的關稅，與美國的稅率相同，新稅率將於 10 月 1 日上路。

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加拿大政府也宣布，將對中國製鋼材和鋁材徵收稅率 25% 的關稅，定 10 月 15 日生效。

加拿大總理杜魯道表示，正在採取行動，以因應應他所謂中國有意且國家主導的產能過剩政策。他說：「我想大家都知道，中國並未按同樣規則行事。」

中國駐加拿大使館發言人對此表示，加方此舉是典型的貿易保護主義和政治主導行為，罔顧世貿規則，與加方自詡全球自由貿易和因應氣候變遷倡導者的立場不符。

此舉將破壞中加正常經貿合作，損害加消費者和企業利益、不利於加拿大綠色轉型和全球應對氣變努力，完全是損人不利己。

中國駐加拿大使館發言人強調，中國電動車等依靠持續技術創新、完善產供鏈體系、充分市場競爭，快速發展，是比較優勢和市場規律共同作用的結果，不是依靠補貼取得競爭優勢。

中國駐加拿大使館發言人說，加方對中國所謂的「產能過剩」的指責毫無依據。中國電動車產業的發展，為世界因應氣候變遷、實現能源綠色轉型做出了積極貢獻。