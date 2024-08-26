加拿大跟隨美國步伐 對中國進口電動車徵收100%關稅

鉅亨網編譯段智恆 2024-08-26 23:40

‌



根據路透報導，繼美國之後，加拿大周一 (26 日) 表示自 10 月 1 日將對中國進口電動車徵收 100% 的關稅，另外自 10 月 15 日開始，還將對中國進口的鋼鐵和鋁徵收 25% 的關稅。

加拿大總理杜魯道 (Justin Trudeau) 表示，渥太華正在採取行動應對他所謂中國有意且國家主導的產能過剩政策。他向記者表示：「我想我們都知道，中國並未按同樣的規則行事。」

‌



杜魯道在加拿大新斯科細亞省 (Nova Scotia) 首府哈利法克斯 (Halifax) 舉行的為期三天的閉門內閣會議間隙表示：「重要的是，我們正在與世界其他經濟體協調一致，並行進行這項工作。」

杜魯道說，渥太華將繼續與美國和其他盟國合作，確保世界各地的客戶不會受到中國等國家非市場做法的不公平懲罰。值得注意的是，杜魯道透露目前還在考慮進一步的懲罰性措施，例如對晶片和太陽能電池徵收關稅，但他沒有提供任何細節。

截稿前，路透記者未能立即聯繫到中國駐渥太華大使館置評。

報導指出，渥太華正試圖將加拿大定位為全球電動車供應鏈的關鍵部分，並受到來自國內產業的巨大壓力，要求對中國採取行動。

加拿大汽車零件製造商協會 (Automotive Parts Manufacturers" Association, APMA) 主席 Flavio Volpe 在電子郵件中表示：「作法是正確的，也讓企業很有動力。現在讓我們用加拿大最好的創新和決心來捍衛我們的市場。」

據了解，加拿大已經簽署價值數十億美元的協議，將歐洲頂級汽車製造商引入電動車供應鏈的各個環節，以加強其製造業中心地帶。

美國總統拜登今年 5 月宣布，將對中國電動車徵收的關稅提高至 100%，將對半導體和太陽能電池徵收的關稅提高至 50%，並對鋰離子電池和鋼鐵等其他戰略商品徵收 25% 的新關稅，以保護美國企業免受中國產能過剩的影響。