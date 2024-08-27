中國7月工業企業利潤增4.1% 成長腳步加快

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1—7 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 1.39173 兆元，年增 1.0%；股份制企業實現利潤總額 3.05146 兆元，增長 1.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額 1.01849 兆元，增長 9.9%；私營企業實現利潤總額 1.10310 兆元，增長 7.3%。

國家統計局工業司統計師于衛寧表示， 總體看，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，仍需繼續鞏固工業企業效益恢復基礎。