中國7月工業企業利潤增4.1% 成長腳步加快
鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-27 10:06
中國國家統計局周二（27 日）發布的數據顯示，7 月規模以上工業企業利潤較一年前增長 4.1%，前值為 3.6%。
1—7 月份，全國規模以上工業企業實現利潤總額人民幣（下同）4.09917 兆元，較去年同期成長 3.6%。
1—7 月份，規模以上工業企業中，國有控股企業實現利潤總額 1.39173 兆元，年增 1.0%；股份制企業實現利潤總額 3.05146 兆元，增長 1.9%；外商及港澳台投資企業實現利潤總額 1.01849 兆元，增長 9.9%；私營企業實現利潤總額 1.10310 兆元，增長 7.3%。
國家統計局工業司統計師于衛寧表示， 總體看，規上工業企業效益延續平穩恢復態勢，但國內消費需求依然偏弱，外部環境複雜多變，仍需繼續鞏固工業企業效益恢復基礎。
于衛寧說，下階段，要堅決貫徹落實中共二十屆三中全會精神，更加有力擴大內需，針對性採取措施暢通經濟循環，落實落細各項改革部署，進一步推動工業領域新質生產力發展，不斷增強工業經濟持續回升態勢。
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