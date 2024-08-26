盤後速報 - 台肥(1722)次交易(27)日除息2.6元，參考價60.4元
鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05
台肥(1722-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。
首日參考價為60.4元，相較今日收盤價63.00元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.13%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/27
|63.00
|2.6
|4.13%
|0.0
|2023/08/25
|62.7
|2.5
|3.99%
|0.0
|2022/08/26
|65.9
|2.8
|4.25%
|0.0
|2021/08/30
|57.8
|2.3
|3.98%
|0.0
|2020/08/28
|56.9
|2.2
|3.87%
|0.0
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