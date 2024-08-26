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鉅亨速報

盤後速報 - 台肥(1722)次交易(27)日除息2.6元，參考價60.4元

鉅亨網新聞中心 2024-08-26 17:05


台肥(1722-TW)次交易(27)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.6元。

首日參考價為60.4元，相較今日收盤價63.00元，息值合計為2.6元，股息殖利率4.13%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/27 63.00 2.6 4.13% 0.0
2023/08/25 62.7 2.5 3.99% 0.0
2022/08/26 65.9 2.8 4.25% 0.0
2021/08/30 57.8 2.3 3.98% 0.0
2020/08/28 56.9 2.2 3.87% 0.0

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