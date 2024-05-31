00919最新換股名單揭曉 6月配息0.7元創高年化配息率破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-31 17:50

群益台灣精選高息 ETF(00919-TW) 即將在 6 月迎來第五次配息，根據群益投信官網最新配息公告顯示，00919 本次預估配發金額為 0.7 元，創新高，單次殖利率 2.72%，年化配息率 10.88%，00919 今 (31) 日亦公布最新換股名單，此次 13 進 13 出，新增 5 檔傳產股及 3 檔金融股納入，多檔電子股因漲多遭剃除。

由於 00919 的成分股涵蓋全產業，因此，不論何種產業，只要是當年高配息具成長性的股票，都有機會被納入。

財富管理達人表示，00919 高股息 ETF 選股邏輯符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求。繼去年 12 月新增 4 檔傳產股 (東元、台肥、長榮鋼、寶雅)、2 檔金融股 (兆豐金、中信金) 後，本次再納入 5 檔傳產股 (國產、華固、長榮航、永信建、聖暉)、3 檔金融股 (京城銀、國票金、群益證)。

反應去年電子股已大漲一段，但獲利衰退導致今年配息金額縮水，在現金股利率計算式呈現分母放大、分子縮水，以致投資價值下滑下，轉向加碼股價被低估的營建、航運等傳產以及金融股，此波換股操作可逢高獲利了結股價漲多但配息衰退的電子成分股以增添未來配息動能，此外，轉向加碼股價合理，配息率較高的傳產與金融產業，提高整體投資組合領息，強化配息的穩固來源。

理財達人表示，00919 第五次配息預估 0.7 元創下新高，這五次配息紀錄發配金額分別為 0.54、0.54、0.55、0.66、0.7 元，可看出其穩定階梯式向上的配息政策，以 31 日收盤價 25.74 元來計算，年化配息率連續五季衝破 10%，再度刷新台股 ETF 配息紀錄，統計共 77.7 萬投資人可望同步受惠。

00919 本次除息日為 6 月 24 日，參與除息最後買進日為 6 月 21 日，配息發放日為 7 月 15 日。