輝達GB200延遲出貨受影響？林百里：需求沒有問題
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 16:01
近期市場傳出輝達 (NVDA-US)GB200 延遲出貨，廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席行政院生技產業策略諮議委員會議指出，GB200 出貨延遲問題要去問輝達，不過目前觀察需求沒有問題。
8 月初市場傳出輝達 GB200 因 B200 晶片缺陷、代工廠封裝良率等問題，GB200 恐怕延至明年第一季才能放量出貨。林百里今日被問及此事，指出是否延遲出貨應該要去問輝達，自己不能幫輝達回答，不過目前觀察需求沒有問題。
廣達先前於法說會時指出，第二季 GPU 供料問題趨於順暢，AI 伺服器需求強勁，帶動 AI 伺服器占伺服器業務已經突破 5 成，預期第三季比重將進一步提升，全年伺服器則預期有三位數成長的表現。
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