輝達GB200延遲出貨受影響？林百里：需求沒有問題

8 月初市場傳出輝達 GB200 因 B200 晶片缺陷、代工廠封裝良率等問題，GB200 恐怕延至明年第一季才能放量出貨。林百里今日被問及此事，指出是否延遲出貨應該要去問輝達，自己不能幫輝達回答，不過目前觀察需求沒有問題。