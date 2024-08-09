〈廣達法說〉Q2毛利率優於預期 AI伺服器比重持續提升

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 20:26

‌



廣達 (2382-TW) 今 (9) 日召開法說會，受惠季節性 Chromebook 出貨強勁、ASP 上升，加上匯率因素，帶動廣達第二季毛利率達 8.58%，優於預期。廣達第二季 AI 伺服器比重占伺服器業務已經突破 5 成，但也由於 AI 伺服器占比持續提高，預估第三季毛利率將有所下滑。

廣達第二季營收 3099.54 億元，季增 19.7%，年增 26.5%；毛利率 8.58%，季增 0.1 個百分點，年增 0.06 個百分點；營益率 4.91%，季增 0.39 個百分點，年增 0.3 個百分點；稅後純益 151．28 億元，季增 25.4%，年增 49.4%，每股純益 3.92 元。

‌



廣達今年上半年營收 5688.94 億元，年增 11.3%；毛利率 8.5%，年增 1 個百分點；營益率 4.7%，年增 1 個百分點；稅後純益 271.96 億元，年增 63.8%，每股純益 7.06 元。

廣達表示，第二季因為 GPU 供料趨於順暢，AI 伺服器動能強勁，在伺服器業務中的營收比重已經超過 5 成，預期第三季比重會再提升，全年 AI 伺服器營收將有三位數成長的表現。通用型伺服器方面，廣達說明，雖然目前觀察需求反彈，不過 AI 伺服器的需求還是較熱絡。

至於 AI PC，廣達則指出，目前 AI PC 仍處於初期階段，不過隨著高通 (QCOM-US)、英特爾 (INTC-US) 以及 AMD(AMD-US) 下半年陸續推出新的 CPU，預期 AI PC 將帶來換機潮，不過發酵時間落在 2025 年。