廣達推智慧醫療平台QOCA 2.0 林百里：我要做到80歲

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-26 14:18

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廣達 (2382-TW) 董事長林百里今 (26) 日出席行政院生技產業策略諮議委員會議，會中提及旗下智慧醫療平台 QOCA 新進展，指出 QOCA 今年已經推出 2.0 版本，新增兩大平台架構。目前 75 歲的林百里也提到，自己要再做 5 年，做到 80 歲。

林百里今天出席政院生技產業策略諮議委員會議，以「智慧健康新思維」為主題發表演講，並提到廣達自 2019 年推出 QOCA(Quanta Open Care AI)，1.0 版本整合機器學習與深度學習，今年再推出 2.0 版本，導入大型語言模型以及大語言多模態模型。

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此外，QOCA 2.0 除原先的 AI 醫療雲平台 (AIM)，再新增 AI 智醫助手平台 (AMA) 以及 AI 強韌醫療照護平台 (ARM)。AMA 平台透過自然問答、多代理醫助系統，建立 LLM 多模態的醫療知識庫，優化病患治療、監控等流程。

ARM 平台方面，能夠因應發生天災、意外時的大量傷患，可以即時監控傷患生命跡象、整合醫療訊息，有異常時發出警報提醒。另外，也有強韌智慧救護車系統，整合醫療健保及交通資訊，儘速將病患送醫，並搭配強韌智慧醫療眼鏡，高靈敏的穿戴式相機，傳輸即時影像。

林百里說，政府約在 5 年前開始推動智慧醫療，廣達也持續投入，雖然在智慧醫療上收入與支出不平衡，但智慧醫療每天都有驚喜，且理想是適當、適時、適地、全民以及全齡，廣達團隊也為了這個理想持續努力中。