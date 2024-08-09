〈電子五哥營收〉廣達7月營收年增逾4成 看好AI伺服器營收年增雙位數

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-09 18:57

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廣達 (2382-TW) 今 (9) 日公告 7 月營收達 1242.63 億元，年月雙增，月增逾 1 成，年增更突破 4 成，創 23 個月以來新高。廣達管理團隊表示，隨著 GPU 缺料問題逐步緩解，預期今年全年 AI 伺服器營收將年增三位數。

廣達 7 月營收 1242.63 億元，月增 11.6%，年增 43%；累計今年 1 至 7 月營收 6931.57 億元，年增 15.9%。至於筆電出貨狀況，廣達 7 月筆電出貨 340 萬台，月減 24.4%，年減 10.5%。

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廣達表示，預期第三季筆電出貨將季對季持平，或小幅成長，不過由於消費產品能見度仍不高，預期全年筆電出貨將有個位數的衰退。

伺服器方面，廣達表示，第二季 AI 伺服器營收占伺服器業務已經突破 5 成，隨著 GPU 缺料問題緩解，供貨愈來愈順暢，預期全年 AI 伺服器營收有望達三位數成長，整體伺服器則有雙位數成長的表現。