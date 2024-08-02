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研調：Q3大型CSP拉貨動能強 廣達、緯穎有望受惠

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-02 11:19

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研調：Q3大型CSP拉貨動能強，廣達、緯穎有望受惠。(圖：shutterstock)

根據 DIGITIMES 發布的最新一季伺服器產銷報告，第二季全球伺服器出貨季增 7.3%，第三季主要貢獻仍來自大型 CSP 業者，尤其北美四大 CSP 業者出貨成長，鎖定大型 CSP 客戶的台廠廣達 (2382-TW) 及緯穎 (6669-TW) 有望受惠。 

DIGITIMES 表示，第二季在美系大型雲端業者 (CSP) 啟動通用型伺服器的更新，加上雲端業者及品牌商的高階 AI 伺服器採購與出貨持續成長，帶動第二季全球伺服器出貨季增 7.3%。 

分析師蕭聖倫指出，第二季整體伺服器出現較為顯著復甦，美系大型雲端業者包括 Meta(META-US)、微軟 (MSFT-US) 皆啟動通用伺服器換機，加上 Meta、亞馬遜 (AMZN-US) 等業者的 AI 伺服器採購仍處擴張階段，帶動美系大型雲端業者採購量成長 10.4%。 

此外，中系雲端業者在 COVID-19 疫情期間受封控打擊沈寂數年後，也觸底回升，出貨季增 11%。品牌商出貨表現與先前預期相同，出貨季增 4.8%，主因企業客戶通用型伺服器更新速度加快，以及 AI 伺服器供應狀況較先前轉佳。 

時序進到第三季，DIGITIMES 指出，主要貢獻仍來自大型 CSP 業者，包含北美四大 CSP 業者出貨都將成長，加上中系雲端業者在第三季也可望持續往上，預期今年第三季全球伺服器出貨季對季將成長 1.6%。 

蕭聖倫進一步說明，因 Google(GOOG-US) 將再啟動一波通用型伺服器更新，加上亞馬遜自家 Graviton 處理器及 AI ASIC 採購可望較第二季轉佳，可望推動美系大型雲端業者採購量季增 6.1%。因大型雲端業者表現預期較佳，對台廠中鎖定大型雲端客戶的緯穎及廣達出貨將較為有利。 

不過品牌商因出貨基期已較高，加上企業客戶對未來景氣仍有疑慮，預期整體品牌商出貨恐現衰退。 

蕭聖倫也提到，今年第 4 季因前兩季基期較高，以及景氣不確定性增加下，預期較第三季小幅衰退，今年全年出貨預期達 1472 萬台，較 2023 年成長 2%。 

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廣達緯穎AI伺服器大型CSP

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