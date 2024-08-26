〈兆豐金法說〉前7月EPS 1.71元公股金之冠 4大營運方針續拚第一

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-26 18:21

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兆豐金控 (2886-TW) 今 (26) 日舉辦今年第二季法說會，由總經理蕭玉美主持，累計前 7 月稅後純益 245.88 億元、EPS 達 1.71 元，創歷史同期新高，居公股金控之冠，下半年將延續 4 大營運方針，「兆豐第 1、2 大聚焦、3 大支柱、4C 策略」致力維持公股金控獲利第一。

蕭玉美強調，下半年將延續秉持 2024 年初集團所提之四大營運方針，包括:「兆豐第 1、2 大聚焦、3 大支柱、4C 策略」，將持續致力維持公股金控獲利第一，並持續在聯貸、企金放款、外匯交易等業務維持市場領導地位。

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兆豐金累計今年上半年每股稅後純益（EPS）為 1.42 元，較去年同期成長 8.7%。累計前 7 月稅後純益 245.88 億元、EPS 達 1.71 元，較去年同期成長 11.3%，累計前 7 月盈餘，居公股金控之冠。

子公司兆豐銀行核心獲利動能持續，上半年稅後純益達 177.92 億元，其中，放款年增成長 8.3%，國內分行放款較去年同期增長 12%，尤其聯貸業務動能強勁，金額達 41.6 億美元。淨手續費收入較去年同期成長 46%，主因財管及企金授信手收增加所致，特別是財管手收較去年同期增長 39%。

銀行以外的子公司今年獲利表現也相當亮眼。子公司兆豐證券，上半年的經紀手續費收益及財務操作收益，因受惠台股大盤表現佳而大幅成長，累計稅後純益達 14.95 億元，年增 37%。

子公司兆豐票券，因票券、債券淨收益，分別年增達 17%、118%，挹注上半年稅後純益達 11.17 億元，年增 14%。