〈台經院看景氣〉三個理由 未來半年房市轉趨觀望

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 11:34

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台灣經濟研究院今 (26) 日公布 7 月營建業營業氣候測驗點為 111.96 點，月減 1.03 點，終結連 3 升，台經院表示，北台灣較適用於新青安的標的越來越少，且買賣雙方對價格認知差距又形成擴大，再加上市場觀望中央銀行 9 月是否推出第七波打房政策，因此，未來半年房市展望趨謹慎。

台經院說明，從營造業來看，隨著政府對於水泥貨物稅減半政策在 6 月底落日，加上先前已受通膨影響的預拌混凝土價格持續上揚，以及缺工問題等，景氣以持平視之。

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展望未來，有鑑於下半年將進入公共工程加速趕工期，加上國發會審議通過「114 年度政府重大公共建設計畫暨前瞻基礎建設計畫第 5 期特別預算公共建設類計畫」預算案達 2922.5 億元，創近 10 年新高，未來半年營造業景氣以好轉看待。

不過，房市方面，7 月交易量較 6 月呈現略降溫態勢，反映台股創高後回檔修正突發因素，難免對購屋人信心產生短暫影響，加上政府嚴查「新青年安心成家房貸」違規，對短期交易頻繁的投機者也有一定衝擊。