〈台經院看景氣〉製造業復甦不均 7月營業氣候二減一增

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-26 11:26

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台灣經濟研究院今 (26) 日公布 7 月營業氣候測驗點調查，製造業較上月微幅下滑 0.06 點至 99 點，服務業較上月微幅上揚 0.01 點至 99.1 點，營建業則是終結連 3 月上揚趨勢，來到 111.96 點，月減 1.03 點。

台經院表示，隨著美國通膨持續下降、勞動市場緩步降溫，有助於聯準會調降利率，惟產業表現差異明顯，全球製造業景氣復甦力道仍不均。

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其中，在國內製造業方面，由於中國生產過剩導致價格競爭壓力仍存、美國大選結果不確定因素，製造業廠商對未來半年景氣看法仍偏向持平。

服務業方面，因國旅人潮未明顯成長，加上颱風侵襲擾亂商場營運，零售業與餐旅業對當月景氣表現看法兩極，不過，零售業對未來半年仍維持樂觀。

進一步觀察製造業調查，廠商認為當 (7) 月景氣為「好」比率為 21.7%，月增 6.8 個百分點，認為「壞」的比率則為 24.7%，月減 2.2 個百分點，權重較大的化學工業和鋼鐵基本工業較看壞當月，電子機械業持平。

而對未來半年，製造業看好廠商減少 10.7 個百分點至 26.7%，看壞比率增加 2.9 個百分點至 21.1%，鋼鐵基本工業較看壞，化學工業與電子機械業則持平。

服務業方面，儘管暑假出遊高峰來臨，但國內旅遊人氣卻因先前花蓮地震和凱米颱風等因素受到影響，近 20% 比例的零售業者和餐旅業者看壞當月。