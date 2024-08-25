〈觀察〉新光金花落誰家？中信溢價搶親有「拚面」 台新集結泛新光持股

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-25 10:40

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新新併、中新併成為近期金融圈最大的話題，也是金控史上首遭合意及非合意 (敵意) 併購同時出現，兩家都在跟時間賽跑，讓金管會傷透腦筋。事實上，新光金股權結構相當分散，外資持股約 16%，中信金挾帶溢價優勢，來勢洶洶，部分法人機構認為很有「拚面」，但台新金自帶薪火相傳優勢，仍有機會取得泛新光家族及集團信託持股的員工支持。

觀察新光金 (2888-TW) 揭示截至今年 4 月中旬的前十大股東，個人股東占比高達 53.55%，其他法人占比 30.31%，外資占比 16.12%，政府及金融機構持股皆小於 0.01%，顯示個人股東在雙龍搶珠中也扮演關鍵角色。

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若先不論外資持股 16%，新光吳家大股東之間的角力相當複雜，據悉，前新光金董事長吳東進約掌握 14% 股權，日前喊出合併對象不能只有台新，而台新金 (2887-TW) 董事長吳東亮約掌握 6%，吳東亮直言，新新併本來就是大哥吳東進的提議，已經談了很多年，強調兩人溝通沒問題，但最終能否取得大哥的支持仍是未定之數，若吳東進轉向支持中信金，將助其取得具控制性股權。

除了大哥吳東進和老三吳東亮外，新光吳家兄弟中還有老二吳東賢、老四吳東昇，以及堂哥吳東興家族 (吳昕達、吳昕陽、吳昕昌)，這些泛新光家族的股權也扮演至關重要的角色。

而新光集團另兩家共同創始大股東洪家 (洪士琪) 及林家 (林敦仁) 皆表達支持新新併的立場，值得注意的是，新光金先前臨時董事會表決時，代表新光三越的董事賴慧敏棄權，理由是本案評價與控制權溢價對公司不公平，為股東權益考量應提高換購比例。

製表：鉅亨網記者陳于晴

兄弟登山峰頂近了？台新新光薪火相傳 主打對等合併

對於新新併，台新金拋出「對等合併」理念，強調「責任共擔、成效共享」，吳東亮說，雙方有著相近的企業 DNA 及文化傳承，在業務上互補性相當高，合併後將可完備銀、保、證三大支柱，市值上看 4450 億元，將躍第四大金控，並主張薪火相傳對於股東、員工、客戶都是最好的選擇。

就有泛新光關係企業高層坦言，對於新新合體樂觀其成，認為在企業文化上，與中信有很大的差異，這是企業能否永續經營的關鍵之一，期許自家人合作，合併的機率才會比較高，被併的一方既期待又怕受傷害，希望對公司的傷害愈小愈好。

中信後發先至 「溢價優勢」力拚控制性持股 目標 51%

就時程來看，台新金與新光金 22 日董事會通過換股合併，將於 10 月 9 日開股東臨時會提請股東通過，已經取得「時間優勢」；中信金方面，若最快 26 日向金管會遞件申請核准啟動公開收購，程序上可能需要 15 個工作天，金管會未反對即視為同意，也就是說，中信金得趕在 9 月 10 日新光金停止過戶日前公開收購，成為新光金股東並投下反對票，但這幾乎是不可能的任務。

因此，中信金只能從價格上去吸引新光金小股東、基層員工及外資的青睞，預計以每股 14.55 元公開收購，現金加計換股總斥資金額上看 1314 億元。假設中信金第一階段取得控制性持股，就有誘因讓新光金股東倒戈，進而投下新新併的反對票，一旦股臨會破局，中信拿下新光勝算就變高了，中信展現誠意，董事會決議將收購比例上限從原 25% 提高至 51%，力拚一次取得過半股權。不過，前提是金管會得點頭讓兩家買主同步進行下去。