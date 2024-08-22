〈新新併啟動〉吳東亮：兄弟登山各自努力 距峰頂更近一步

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-22 23:24

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台新金 (2887-TW) 與新光金 (2888-TW) 今 (22) 日宣布啟動合併，並舉行換約儀式，台新金董事長吳東亮表示，經過 20 年努力，終於有明確的進展，如果完成合併，將是台灣金融史上首樁合意併購的金控公司。吳東亮感性指出，2 家公司合併如同大哥吳東進當初所說「兄弟登山、各自努力」，雙方到峰頂更近一步了，他個人責無旁貸、任重道遠。

吳東亮致詞時指出，有著相近的企業 DNA 及文化傳承，在業務方向上也互補，邁出這一步醞釀很久、謹慎珍惜，強調台新與新光有著薪火相傳的歷史淵源，合併對於股東、員工、客戶都是最好的選擇。

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吳東亮表示，過去幾年，新光金控因經營不善陷入困頓，去年新經營團隊就任以來積極改善公司體質、提升績效，終於轉虧為盈，表現優異，但是危機尚未完全解除，將來還要一起全力以赴、應付挑戰。

吳東亮說，企業的合併就像結婚，娶走對方不僅只是看美好的外表，還有互相的責任及義務，台新及新光簽訂契約，將以 100% 換股方式合併，2 家公司股東成為一家人。

未來合併後，將更名為台新新光金融控股公司，已討論員工安置計畫，將留任三年、保留原有年資，具體保障新光 1.5 萬名員工的工作權益，希望員工和家庭都能安定生活、認真工作，這是台新金的責任，也是對新光金的承諾，強調「對等合併、責任共擔、成效共享」。

吳東亮也釋出三大期許，一、新光人壽為父親吳火獅所創，在台灣有超過 60 年歷史，包括新光紡織、新光合纖、新光百貨、吳火獅紀念醫院等，都代表很多人的共同感情，以及很多員工客戶的共同心血，希望合併後更有力量，面對未來開創新局。

二、合併優勢互補、經營綜效可期，兩家公司企業文化類似，創造良好績效，才能回饋股東及客戶，並促進金融穩定，創造全民利益。

三、本案若在金管會、股東支持下完成，將是台灣合意金融整併的首例，希望成為業界典範，帶領更多案例，同時支持台灣企業進軍全球打國際盃，提升台灣產業競爭力，為國際化打下基礎。

吳東亮表示，此案邁出一大步，如能順利成行，整體金融業將進入一個新時代，這也是台灣金融史上最大購併案，極具指標性意義。