蘋果傳看好iPhone 16高階機種銷售 Pro系列備貨量占整體7成

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-08-25 18:03

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蘋果 (AAPL-US) 預計將於 9 月發表 iPhone 16 系列新機，據外媒 The Elec 報導，以蘋果下給供應商的零組件訂單推估，高階機型的 iPhone 16 Pro/ Pro Max 銷售量將達近 7 成。

The Elec 表示，最新的供應鏈報告指出，目前 LG Innotech 是 iPhone 16 Pro/Max 潛望式長焦鏡頭模組的獨家供應商；據悉，蘋果下給 LG Innotech 的訂單，可以滿足整體 iPhone 16 全系列機型的 7 成產量。

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該報告預估，蘋果 iPhone 16 全系列下半年出貨約 9010 萬支，年增約 10%；其中，一般機型 2450 萬支，iPhone 16 Plus 580 萬支，iPhone 16 Pro 2660 萬支，iPhone 16 Pro Max 3320 萬支。