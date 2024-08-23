〈新新併啟動〉完備銀保證三大支柱 合併後市值4450億元躍第4大金控

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 01:31

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台新金控 (2887-TW) 與新光金控 (2888-TW) 雙方董事會通過啟動合併案，台新金總經理林維俊指出，透過資源整合提升營運綜效，可望完備三大支柱 (銀、保、證)，市值將在台股及金融股中跳躍式提升，達到 4450 億元，成為第 4 大上市民營金控公司，並躋身台股前 20 大，在全行業上市公司中排名第 15。

台新金總經理林維俊指出，兩家合併後，金控將躋身第四大金控，總資產規模將達 8.3 兆元；本國銀行總資產排名為第 6；人壽總資產排名為第 4；證券總資產排名為第 6。

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林維俊強調，台新與新光業務高度互補，合併後將建立均衡的盈利組合，點燃三大業務引擎。合併後的稅後純益，人壽占比將達 51%，銀行占 38%，證券占 11%。

兩家合併後，可望提高存款、放款及支付 (日常金融需求) 的市場滲透率，成為客戶主要往來銀行。其中，壽險初年度保費市占來到 414 億元 (上半年)，市占達 11.05%。

不過，此併購案仍須經過金管會核可，主管機關強調必須合法合規、開大門走大路，對此，林維俊提出四點必要性、公平性及適法性說明，強調符合金併法合併審酌因素評估。

首先是合併後對經濟規模、經營效率及競爭能力之影響，林維俊表示，將成為台灣第四大金控，獲利來源更均衡，亦有助於提升台灣金融業的國際競爭力、攜手台商拓展全球業務、助力台灣打造亞洲資產管理中心。

第二，對金融市場競爭與資源集中壟斷性之影響，林維俊表示，合併後為金控、銀行、人壽及證券，市占率均未逾 15%，無壟斷之疑慮。

第三，存續機構之財務狀況、管理能力及經營健全性方面，台新金帳上尚有處分彰銀未使用資金，新光金亦剛完成 138 億現金增資及新光人壽 20 億無擔保次順位金融債，可充實未來子公司發展所需資本，且擬制合併後資本比率皆在法定標準以上，財務狀況健全。