中信金每股14.55元公開收購新光金 收購比例增至51%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 19:40

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中信金控 (2891-TW) 今 (23) 日召開重大訊息記者會，總經理高麗雪親自說明董事會決議，通過申請公開收購新光金控股份，經財務顧問建議，新光金控每股合理收購價為每股新台幣 14.55 元。中信金決議提高本案收購比例，上限從原 25% 提高為 51%，希望有機會一次取得新光金控過半股權。

高麗雪指出，公開收購價格每股收購對價約為 1 股新光金控普通股換發中信金控普通股 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得新光金控 10% 至 51% 股權。如以中信金控近三日股價約每股新台幣 33.4 元為基準計算，每股收購價約新台幣 14.55 元 (現金加股票)。

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高麗雪表示，將待取得主管機關投資核准後，再提報董事會通過主管機關核准之條件並再行公告。

中信金此次決議公開收購新光金控股份，相關價格除經專業機構評估，亦考量未來合併後的綜效，將成為台灣第一大金控、第一大銀行，以及第三大壽險公司。

以中信金控合併台灣人壽為例，合併十年以來淨值成長 5.8 倍，由新台幣 240 億元成長至新台幣 1,645 億元，台灣人壽獲利能力由合併前一年虧損新臺幣 18 億元，近十年來累計至今年上半年總獲利達新台幣 1173 億元，營運體質與獲利能力獲得極大改善，足見中信金控有創造極大綜效的能力，並能提出較高收購價格。