中信金溢價16%公開收購新光金 現金+換股估斥資1314億元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-08-23 21:21

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中信金 (2891-TW) 今 (23) 日宣布，預計以每股 14.55 元公開收購新光金 (2888-TW) 股份，以新光金今天收盤價計算，相當於溢價 16.8%，總經理高麗雪表示，預計下周一、二就能送達金管會；若以現金加計股票收購 51% 股權來計算，總斥資金額將達 1314 億元。

關於公開收購的價格，高麗雪說明，每股收購對價約為 1 股新光金普通股換發中信金 0.3132 股及現金約新台幣 4.09 元，以取得新光金 10% 至 51% 股權。

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高麗雪表示，中信金今天下午 5 點之後才召開臨時董事會，決議提高收購比例，上限從原 25% 提高為 51%，希望有機會一次取得新光金過半股權，至於送件時程，周末會以最速件處理，希望在下周一、二就能送達金管會。

外界關切中信金將耗資多少公開收購新光金？高麗雪回應，不確定最後收購的比例多少，但如果全數收購 51% 股權的現金部分，預估最大支付金額為 360 億元；若把股票與現金合併計算，收購 51% 股權，總金額為 1314 億元。

中信金預計 10 月 11 日舉行股東臨時會，屆時將討論提高額定資本，以備未來需要的時候再做業務的擴展。

由於新新併將於 10 月 9 日舉行股臨會，中信金能否趕在最後過戶日 9 月 10 日前完成公開收購，高麗雪僅回應，會以合法合規持續進行相關程序。

高麗雪強調，這起併購並非臨時起意，決定加入價格的戰爭，是經過好幾個月的討論，包括與專業機構或是在董事會上討論，這個訂價完全是基於看到新光金的自有價值，以及由中信金來經營未來可能產生的綜效，並和新光金的股東分享，所精算出的訂價。

至於如何選定併購案件，高麗雪透露，中信金內部有個單位都有持續在評估市場上可能的標的，比較不分對象，沒有特定時間，會持續來看市場的機會。

高麗雪表示，新光金的股東也能分享到中信金的股票，以我們過去的經營表現，現金殖利率等，都可以讓股東有比較滿意的報酬。

面對台新金已經啟動合併新光金作業，高麗雪表示，對於風險部分，內部都要做過各種模型，並擬定相關的對策，不方便回應假設性的問題，一切依照主管機關的申請程序去完成。