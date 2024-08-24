〈熱門股〉G2C+聯盟半導體展前暖身 三公司股價周漲12%以上

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-08-24 11:25

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隨著國際半導體展 SEMICON 即將在 9 月 4 日開展，各家半導體設備也預計在下周陸續召開記者會公布最新技術進展，本周 G2C + 聯盟率先反映，志聖 (2467-TW)、均豪 (5443-TW) 與均華 (6640-TW) 分別大漲 13.8%、18.2% 與 12.8%，族群走勢相當凌厲。

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三家公司預計在下周四召開記者會，將公布各自營運展望與技術進展，為國際半導體展 SEMICON 提前暖身，外界也高度關注三家在 3DIC 新領域的最新布局。