長榮集團為巴黎桂冠酒店爭議致歉 表態認同九二共識、反台獨

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-08-23 22:42

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針對近日巴黎桂冠酒店在奧運期間的相關布置衍生爭議，進而影響兩岸人民情感一事，長榮集團今 (23) 日對旗下酒店引發風波表達歉意，並表示，會加強員工教育訓練，避免再發生類似情況，並表態認同「九二共識」和「反對台獨」。

長榮集團認同「九二共識」和「反對台獨」，集團創辦人暨總裁張榮發生前對於推動兩岸和平發展不遺餘力，是促進兩岸三通的推手，他認為，「九二共識」和「反對台獨」才是兩岸對話的基礎，更曾表示，自己是台灣人也是中國人，台灣獨立勢必會導致兩岸關係動盪，百姓生活安定才是最重要的。

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2016 年張榮發辭世以來，長榮集團遵循並落實其兩岸關係的理念，因唯有建構和平、穩定、和諧的兩岸關係，才能創造良好的經濟環境和安定無虞的生活，增進兩岸同胞福祉。

張榮發曾於 2008 年汶川地震、2013 年雅安地震，捐贈 1000 萬美元援建多所希望小學及衛生院等工程，並在清華大學、北京大學設立清寒助學金。

長榮強調，在中國經濟的快速崛起下，對跨國企業在產業布局上是不可或缺的一塊，雖為本土企業，也要布局全球，因此近年來，長榮海運訂造新船是與地中海航運、馬士基、達飛等世界頂尖船公司一樣，選擇在中國、日本和韓國這三個造船技術名列前茅的國家訂造，尤其是中國的造船技術已和其他二個國家並駕齊驅，甚至有後來居上的態勢。

目前長榮在中國訂造的船舶已超過 40 艘，下月 6 日就有一艘世界最大 24000TEU 的船舶在滬東中華船廠交船。