均豪插旗先進封裝設備報捷 下半年開始出貨

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-18 14:06

設備廠均豪 (5443-TW) 今 (18) 日召開股東會，董事長陳政興表示，均豪過去耕耘多年的先進封裝設備，將在下半年插旗封測廠與晶圓廠，正式跨入先進封裝領域，加上面板廠投資力道回升，下半年將優於上半年，法人估，均豪上、下半年營收比例大致為 4 比 6、甚至可達 35 比 65。

業界看好，均豪與昇陽半合作，將落實設備在地化，除了有助 ESG，也因為其研磨與檢測技術契合晶圓再生製程所需設備，一方面可降低昇陽半的成本，拉大與競爭對手的差距，另一方面均豪也可望透過本土替代、取代國際大廠，成為新的營收來源。