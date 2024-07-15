均豪Q2獲利年增1.5倍 EPS 0.66元創七季高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 18:27

設備業者均豪 (5443-TW) 今 (15) 日公告第二季自結，稅後淨利達 1.09 億元，季增 131.91%，年增 153.48%，每股稅後純益 0.66 元，累計上半年稅後淨利達 1.56 億元，年增 90.24%，每股稅後純益 0.95 元；受惠客戶需求回升，均豪出貨也回溫，連帶拉抬營收與獲利同步成長，第二季獲利也寫下七季來高點。

展望後市，均豪看好，過去耕耘多年的先進封裝設備，將在下半年插旗封測廠與晶圓廠，正式跨入先進封裝領域，加上面板廠投資力道回升，下半年將優於上半年，