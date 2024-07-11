長榮航拿下2024全球前十大最佳國際線航空 齊名星航

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-11 18:12

長榮航 (2618-TW) 今 (11) 日宣布，榮獲美國著名旅遊雜誌 Travel + Leisure 肯定，從上百家航空公司中脫穎而出，蟬聯 2024 全球最佳國際線航空公司 (World’s Best International Airlines) 第 10 名。

長榮航表示，與世界眾多知名品牌合作，提供舒適的機上服務，並持續引進新機、規劃於波音 787-9 配置豪華經濟艙，去年載客人數超過 1120 萬人次，大獲旅客肯定。

本次調查的「航空業」評比項目包括機艙舒適度、機上服務、顧客服務及整體評價，長榮航與新加坡航空、法國商務航空、阿聯酋航空、全日空、卡達航空、大韓航空、日本航空、泰國航空、阿提哈德航空共同入選全球前十大的行列。

Travel + Leisure 雜誌在調查中發現，航空公司不僅需提供舒適的座椅及精心準備的機上餐點，更要於各航班上提供貼心且穩定的服務，以及地面服務品質，如機場貴賓室。

Travel + Leisure 每年皆會舉辦全球旅遊產業評比調查「World’s Best Awards Survey」，對各項觀光產業及景點進行評選，包括航空業、旅館業、郵輪、旅遊城市與渡假小島等，今年共收到超過 70 萬筆投票數，結果具有消費指標參考意義，深受觀光旅遊產業的重視。