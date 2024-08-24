113年民投公建案將達1723億 桃園大型物流BOO案金額最高

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配合促參 2.0 上路，財政部 113 年上半年已發布包括促參案件全生命週期作業手冊等多項行政指導，有效提升案件之作業品質及周延性；而 112 年訂定政府有償取得公共服務政策評估作業辦法後，截至 113 年 7 月財政部已審核通過「污水下水道、自來水及水利設施」、「環境污染防治設施」、「交通建設及共同管道」3 類公共建設類別之政策評估，並持續辦理「衛生福利及醫療設施」（包含長照機構）、「社會及勞工福利設施」（包含社會住宅）等類別政策評估作業，以提升投資這些項目公共建設個案之誘因，進而擴展民間投資案源。進