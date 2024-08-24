113年民投公建案將達1723億 桃園大型物流BOO案金額最高
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-24 13:00
113 年民間投資量能充沛，財政部統計 113 年 1 至 7 月推動成果，民參案件共簽約 71 件，民投金額 861 億元，其中最大型的為桃園市大園區統一航空城大型物流中心 BOO 案 (115 億元) 。預期 113 年全年簽約可達 104 件、1,723 億元，該部將配合促參 2.0，持續引導民間投資公共建設。
財政部指出，其中依促進民間參與公共建設法（下稱促參法）。辦理有 41 件、311 億元，包含桃園市大園區統一航空城大型物流中心 BOO 案 (115 億元)、嘉義市綠能永續循環中心 BOT 案 (70 億元)、臺北市生態主題園區及周邊停車場 BOT/OT 案 (58 億元) 及高速公路電子收費系統 ROT 優先定約案 (33 億元) 等重點案件。
財政部樂觀預估，預計 113 年底前完成簽約尚有宜蘭讚榮民文化暨觀光遊憩 BOT 案 (預計 40 億元) 等大型案件，若加計其他正在甄審及議約程序中之民參案件，預期 113 年簽約可達 104 件、1,723 億元，其中依促參法辦理案件 56 件、522 億元，113 年促參簽約金額有望再次突破 500 億元。
配合促參 2.0 上路，財政部 113 年上半年已發布包括促參案件全生命週期作業手冊等多項行政指導，有效提升案件之作業品質及周延性；而 112 年訂定政府有償取得公共服務政策評估作業辦法後，截至 113 年 7 月財政部已審核通過「污水下水道、自來水及水利設施」、「環境污染防治設施」、「交通建設及共同管道」3 類公共建設類別之政策評估，並持續辦理「衛生福利及醫療設施」（包含長照機構）、「社會及勞工福利設施」（包含社會住宅）等類別政策評估作業，以提升投資這些項目公共建設個案之誘因，進而擴展民間投資案源。進
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