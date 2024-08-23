盤後速報 - 今展科(6432)次交易(26)日除息1.24元，參考價34.01元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
今展科(6432-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.24元。
首日參考價為34.01元，相較今日收盤價35.25元，息值合計為1.24元，股息殖利率3.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|35.25
|1.2431
|3.53%
|0.0
|2023/07/17
|35.35
|1.5
|4.24%
|0.0
|2022/08/17
|33.5
|1.6
|4.78%
|0.0
|2021/09/02
|39.55
|1.5703
|3.97%
|0.0
|2020/07/16
|30.8
|1.3
|4.22%
|0.0
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