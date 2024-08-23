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鉅亨速報

盤後速報 - 今展科(6432)次交易(26)日除息1.24元，參考價34.01元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


今展科(6432-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.24元。

首日參考價為34.01元，相較今日收盤價35.25元，息值合計為1.24元，股息殖利率3.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 35.25 1.2431 3.53% 0.0
2023/07/17 35.35 1.5 4.24% 0.0
2022/08/17 33.5 1.6 4.78% 0.0
2021/09/02 39.55 1.5703 3.97% 0.0
2020/07/16 30.8 1.3 4.22% 0.0

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