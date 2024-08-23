盤後速報 - 宏齊(6168)次交易(26)日除息0.5元，參考價21.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
宏齊(6168-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為21.5元，相較今日收盤價22.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.27%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|22.00
|0.5
|2.27%
|0.0
|2023/08/29
|26.0
|1.5022
|5.78%
|0.0
|2022/08/26
|21.2
|1.5
|7.08%
|0.0
|2021/08/27
|27.75
|0.7
|2.52%
|0.0
|2019/08/28
|14.25
|1.0
|7.02%
|0.0
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