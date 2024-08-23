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鉅亨速報

盤後速報 - 宏齊(6168)次交易(26)日除息0.5元，參考價21.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


宏齊(6168-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為21.5元，相較今日收盤價22.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率2.27%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 22.00 0.5 2.27% 0.0
2023/08/29 26.0 1.5022 5.78% 0.0
2022/08/26 21.2 1.5 7.08% 0.0
2021/08/27 27.75 0.7 2.52% 0.0
2019/08/28 14.25 1.0 7.02% 0.0

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