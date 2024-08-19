search icon



menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon

鉅亨速報

盤後速報 - 今展科(6432)下週(8月26日)除息1.24元，預估參考價34.01元

鉅亨網新聞中心 2024-08-19 17:05


今展科(6432-TW)下週(8月26日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.24元。

以今日(8月19日)收盤價35.25元計算，預估參考價為34.01元，息值合計為1.24元，股息殖利率3.53%。（註：預估參考價等資訊，皆以(8月19日)收盤價做計算，僅提供參考）

今展科(6432-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各類電感及保護元件。近5日股價上漲1.88%，櫃買市場加權指數上漲5.54%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放


除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 35.25 1.2431 3.53% 0.0
2023/07/17 35.35 1.5 4.24% 0.0
2022/08/17 33.5 1.6 4.78% 0.0
2021/09/02 39.55 1.5703 3.97% 0.0
2020/07/16 30.8 1.3 4.22% 0.0

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22409.630.27%
今展科35.25-0.14%

相關權證

加權指數法興(購) 槓桿12.6
加權指數法興(售) 槓桿8.02

延伸閱讀


Empty