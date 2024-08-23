盤後速報 - 晶呈科技(4768)次交易(26)日除權息4元，參考價215.24元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
晶呈科技(4768-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利0.5元，合計股利4元。
首日參考價為215.24元，相較今日收盤價229.50元，權息值合計為14.26元，股息殖利率1.53%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|229.50
|3.5
|1.53%
|0.5
|2023/07/17
|226.0
|4.5
|1.99%
|0.5
|2022/08/25
|171.5
|1.7
|0.99%
|0.3
|2021/08/27
|112.5
|0.8
|0.71%
|0.2
|2020/08/10
|174.0
|0.02
|0.01%
|0.14
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