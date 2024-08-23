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鉅亨速報

盤後速報 - 晶呈科技(4768)次交易(26)日除權息4元，參考價215.24元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


晶呈科技(4768-TW)次交易(26)日將進行除權息交易，其中每股配發現金股利3.5元，股票股利0.5元，合計股利4元。

首日參考價為215.24元，相較今日收盤價229.50元，權息值合計為14.26元，股息殖利率1.53%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 229.50 3.5 1.53% 0.5
2023/07/17 226.0 4.5 1.99% 0.5
2022/08/25 171.5 1.7 0.99% 0.3
2021/08/27 112.5 0.8 0.71% 0.2
2020/08/10 174.0 0.02 0.01% 0.14

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