盤後速報 - 曜亞(4138)次交易(26)日除權1元，參考價93.64元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
曜亞(4138-TW)次交易(26)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。
首日參考價為93.64元，相較今日收盤價103.00元，權值合計為9.37元。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|103.00
|0.0
|0.0%
|1.0
|2024/04/18
|134.5
|6.75
|5.02%
|0.0
|2023/08/28
|113.5
|0.0
|0.0%
|1.0
|2023/07/11
|127.0
|3.15
|2.48%
|0.0
|2022/07/13
|56.8
|3.7
|6.51%
|0.0
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