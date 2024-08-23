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鉅亨速報

盤後速報 - 曜亞(4138)次交易(26)日除權1元，參考價93.64元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


曜亞(4138-TW)次交易(26)日將進行除權交易，其中每股配發股票股利1元。

首日參考價為93.64元，相較今日收盤價103.00元，權值合計為9.37元。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 103.00 0.0 0.0% 1.0
2024/04/18 134.5 6.75 5.02% 0.0
2023/08/28 113.5 0.0 0.0% 1.0
2023/07/11 127.0 3.15 2.48% 0.0
2022/07/13 56.8 3.7 6.51% 0.0

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