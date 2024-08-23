盤後速報 - 新復興(4909)次交易(26)日除息0.5元，參考價120.5元
鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05
新復興(4909-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。
首日參考價為120.5元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.41%。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/08/26
|121.00
|0.5
|0.41%
|0.0
|2021/08/30
|22.8
|0.3
|1.32%
|0.0
|2020/07/28
|16.25
|0.3
|1.85%
|0.0
|2019/07/18
|20.65
|0.7
|3.39%
|0.0
|2018/07/18
|17.7
|0.6
|3.39%
|0.0
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