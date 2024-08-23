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鉅亨速報

盤後速報 - 新復興(4909)次交易(26)日除息0.5元，參考價120.5元

鉅亨網新聞中心 2024-08-23 17:05


新復興(4909-TW)次交易(26)日將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.5元。

首日參考價為120.5元，相較今日收盤價121.00元，息值合計為0.5元，股息殖利率0.41%。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/08/26 121.00 0.5 0.41% 0.0
2021/08/30 22.8 0.3 1.32% 0.0
2020/07/28 16.25 0.3 1.85% 0.0
2019/07/18 20.65 0.7 3.39% 0.0
2018/07/18 17.7 0.6 3.39% 0.0

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