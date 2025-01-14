〈渣打投資展望〉估年底前Fed降息至3.75% 美國10年公債殖利率4%-4.25%

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 19:30

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川普重返白宮，並以「美國優先」的姿態重新定義全球經濟規則。渣打 CIO 今 (14) 日發表 2025 全球投資展望表示，美國經濟基礎相對強勁，達成「軟著陸」或「不著陸」的機率預估為 85%，衰退可能性僅 15%。渣打 CIO 認為儘管美股具吸引力，投資者仍應維持跨區域的多元化配置，債券仍是投資組合的核心。預期聯準會將在 2025 年底前將利率降至 3.75%，美國 10 年期公債殖利率未來 12 個月可能落在 4.0% 至 4.25% 區間。

渣打銀行財富方案全球投資總監布思哲表示，儘管全球央行持續降息，通膨再升溫的風險仍可能為市場帶來顯著波動。美國經濟目前維持相對強勁，通膨趨於穩定，但若美國新政府推行激進的財政政策，恐將引發通膨升溫。渣打 CIO 預估美國聯準會將在 2025 年底前把基準利率降至 3.75%，然而仍需密切關注通膨預期的變化—聯準會或因通膨疑慮而放緩降息腳步。

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川普計劃對主要貿易夥伴加徵進口關稅，此舉可能進一步衝擊各大經濟體的出口表現。為因應美國 的貿易限制，中國預計將擴大對非美市場的出口力度，並推出刺激方案提振內需，以緩解通縮壓力。歐洲方面，受制於財政政策限制以及德國政局不穩定，將面臨更嚴峻的挑戰。預期歐洲央行可能將於 2025 年底前將利率調降至 2%，以支撐經濟成長動能。

美股受惠於經濟韌性與企業成長 印度大型股受國內資金支持 中國股市靜候更多政策刺激

2025 年全球股票展望轉趨正面，預期表現將優於債券，其中美國股市有望成為全球股市的主要驅 動力。MSCI 美股指數本益比雖高於歷史平均，但 2025 年企業盈餘預期將成長 15%，高於 2024 年 的 10%，可望支撐評價面表現。川普的「美國優先」政策為市場帶來新動能，其減稅及鬆綁監管措施預期將有利小型股和區域性銀行發展。進口關稅保護政策除了可望減輕中小企業的國際競爭壓力，更能促進國內經濟活動。區域性銀行將受惠於降息週期和監管鬆綁，預期可釋放更多資金以支持經濟成長。科技與通訊服務業持續成為投資焦點，主因是企業對 AI 的持續投資帶動半導體製造與軟體發展。數位廣告、線上娛樂與 AI 應用亦具長期投資價值。

渣打 CIO 認為儘管美股具吸引力，投資者仍應維持跨區域的多元化配置。在亞洲市場中，印度股票 （尤其是大型股）展現出相對良好的前景。其驅動因素包括：股本回報率表現強勁、穩健的國內資 金流持續提供市場支撐，以及印度央行可能採取寬鬆貨幣政策。此外，印度市場也可考慮在美中貿 易緊張局勢升溫時，作為理想的避險選擇。

中國市場面臨持續的通縮壓力與貿易逆風，因此我們採取相對謹慎的中性觀點。不過，若中國官方 推出新一輪財政刺激措施，預期將能提振市場信心與動能。在此情況下，對國內政策敏感度較高的 中國 A 股可能相對具投資價值；同時，非金融國企高息股和恒生科技指數在評價面可能具吸引力， 且可望受惠於企業盈餘前景穩健和股票回購增加的支撐。至於其他主要市場方面，日本股市展望中 性，其企業已透過增發股利及庫藏股政策，在相當程度上平衡了日圓波動的影響。歐元區與南韓股 市則持保守看法：歐元區受到內需疲弱以及潛在貿易關稅的雙重影響，可能衝擊企業獲利；南韓股市則面臨美國進口關稅政策和日益升溫的政治緊張局勢的挑戰。

降息趨勢持續，債券維持核心配置 成熟市場非投等債收益具吸引力 新興市場債券須留意地緣政治風險

在市場波動加劇的環境下，渣打 CIO 認為債券仍是投資組合的核心。儘管降息前景略有放緩，預期聯準會將在 2025 年底前將利率降至 3.75%，美國 10 年期公債殖利率未來 12 個月可能落在 4.0% 至 4.25% 區間。近期美國政治變動及就業市場表現強勁，雖暫時推升長期債券殖利率，但降息趨勢 與通膨緩和態勢，可能會限制殖利率進一步上揚。 成熟市場投資級政府債的名義及實質殖利率，目前處於歷史相對較佳水準。投資級公司債雖然評價 偏高，但基本面穩健且持續獲得資金流入。成熟市場非投資等級公司債展現投資潛力，主要受惠於 具吸引力的殖利率以及主要央行可能降息。