〈渣打投資展望〉該抱金過年？渣打CIO看好黃金飆到2900美元 日元短空長多漲到145

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-01-14 18:57

‌



渣打首席投資辦公室 (CIO) 今（14）日發表全球投資展望，在外匯市場，預期 短期美元受到支撐，未來三個月在 106 上下，若聯準會降息，預將緩步回到 105，相對上日元匯率 3 個月內將觸及 152，12 個月後則可能降至 145。而黃金因避險需求增加而具備布局價值。渣打 CIO 同時看好黃金，預估金價在短期 1 至 3 個月內觸及每盎司 2,750 美元，未來 12 個月內則有望達到每盎司 2,900 美元。

渣打 CIO 認為美國經濟表現較其他主要市場強勁，預期短期內美元指數將持續受到支撐，未來 3 個月可能在 106 水平上下波動。中長期走勢主要取決於美國財政與貨幣政策。準財政部長貝森特 (Scott Bessent) 提出非通膨導向的成長計劃，預期能抵消貿易和移民政策帶來的通膨壓力。同時，聯準會可能在 2025 年開始逐步調降基準利率。綜合考量，預期美元指數在未來 12 個月將緩步回落至 105 左右。

‌



在主要央行中，日本央行可能是 2025 年唯一一個實施升息的央行，這將支撐日元走勢。然而，美國的高關稅政策恐壓抑日本出口貿易，進而限制日元升值空間。儘管如此，基於美國 10 年期公債殖利率預期將維持窄幅波動，再加上日本央行可能升息並進行外匯干預，預期美元兌日元在 2025 年將呈現下跌走勢。具體而言，該匯率預期在未來 3 個月將觸及 152，12 個月後則可能降至 145。

中國正面臨內需疲軟與外貿受挫的雙重壓力，預期美元兌離岸人民幣將在 3 個月內達到 7.35，而 12 個月後可能回落至 7.20。就商品貨幣而言，由於中國是澳洲的主要出口市場，受中國經濟放緩影響，預期澳幣兌美元在未來 12 個月將維持在 0.65 水準。紐西蘭儘管仍面臨通膨壓力，但因經濟成長預期下修，預期紐幣兌美元在未來 12 個月將處於 0.57。至於加幣，其走勢將取決於全球經濟成長與油價復甦力道，預期美元兌加幣將全年維持在 1.44 左右。

受惠於全球央行降息潮及避險需求增加的雙重推動，渣打 CIO 認為黃金價格展望樂觀，將可望持續上揚。預估金價在短期 1 至 3 個月內可能觸及每盎司 2,750 美元，未來 12 個月內則有望達到每盎司 2,900 美元。