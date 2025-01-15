政策利多+大阪萬博聚人氣！法人樂見日股連漲3年 建議逢回分批買進

鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-01-15 10:57

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受惠薪資成長、日元貶值、東證股改等效益，去年日股終於掀開了 1989 年的上檔反壓鍋蓋。對於今年日股展望，第一金量化日本基金經理人黃筱雲表示，根據彭博最新統計，各機構平均預估今年日本 GDP 增速達 1.2%，薪資上調幅度上看 5%，4 月大阪萬博會登場等利多不斷注入新的成長動能，日經 225 指數有望寫下連三年漲幅超過雙位數的佳績。

黃筱雲指出，日本的基本面、題材面與資金面利多連發不間斷。以基本面分析，薪資正式進入向上調升循環，預估今年加薪幅度上看 5%，民間消費動能有增無減，連帶使得企業獲利將增長約 10%，加上石破茂內閣推出財政刺激方案，經濟成長率有望從去年的 -0.2% 升至今年的 1%，和 2026 年 1.2%。

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從題材面角度分析，今年 4 月即將在大阪關西舉辦世界博覽會，這次主題為「讓生命閃耀發光的未來社會」，展示主題包括 5G 網路、與人類共生的機器人和飛行汽車等尖端科技，預計將吸引 2800 萬名遊客到訪，創造約 2.9 兆日圓的經濟效益。以去年前 11 月累積訪日觀光人數已超過 3337 萬人的基礎上，萬博會將再為日本增添人氣，預估參訪人數可望輕易突破 4 千萬人次，消費金額上看 10 兆日圓。

在資金面，黃筱雲表示，各項股改的效應逐漸發酵，以新的 NISA 政策為例，根據日本證券協會統計，去年 1 至 9 月，新開戶數暴增 384 萬戶，較去年同期增加 81%，累計戶數高達 2509 萬戶。成交量方面，截至 11 月底累計交易金額達 11.8 兆日元，年增率 218%，顯示投資人對股市的參與程度顯著提升，資金活水若能不斷投入，有助日股擺脫近期的震盪盤整走勢，再迎一波資金熱潮。