「薪」苦！2成6上班族兼差 平均每月兼差24.6小時可進帳11623 元
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-08-23 11:48
根據 1111 人力銀行今 (23) 日公布調查顯示，25.6% 則同時擁有正職和兼差；上班族兼差的工作內容主要以餐飲內外場 29.0%、家教 / 補習 / 才藝 19.6%、社群經營 15.5%、外送員 13.7%、網拍 / 代購 11.8%。
該調查顯示，有 42.4% 上班族僅有一份正職工作，25.6% 則同時擁有正職和兼差，還有 8.5% 以打工接案兼差為主；另外 23.5% 處於求職 / 求學狀態。
問及想從事兼差的主要原因：增加收入 / 開拓多元財源 58.0%、正職薪水久未調整 / 獎金變少 33.8%、工作時間地點有彈性 30.6%、物價通膨開銷變大 26.6%、償還負債 / 貸款 22.5%。
調查指出，有兼差的上班族當中有 82.3% 會選擇橫跨不同產業，在挑選工作時優先考量：時薪高、體力可負荷、離家近、可自排班表以及門檻低。調查也指出，上班族兼差的工作內容主要以餐飲內外場 29.0%、家教 / 補習 / 才藝 19.6%、社群經營 15.5%、外送員 13.7%、網拍 / 代購 11.8%。每個月兼差 24.6 小時可進帳 11,623 元，平均時薪 472 元。
1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，時值暑假消費高峰，餐飲業持續缺工，釋出大量的短期計時職缺來補足人力，從業門檻低、工作選擇多，因而成為上班族兼差首選；而漫長暑假通常也是才藝班補教業的旺季，需求各種才藝運動教練，增添暑期課程豐富精采；社群經營以及網拍代購，由於工作時間空間不受限制，採取時薪或論件計酬方式，很受到年輕族群青睞；以時間換取金錢的外送員，多勞多得的工作型態，也是上族群增加收入的優先選項。
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