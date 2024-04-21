〈ESG大趨勢〉綠能和女力崛起！綠領工作機會倍增 7成5上班族想投入

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-04-21 08:10

人力銀行資料庫顯示，近兩年 ESG 職務的工作機會數與投遞履歷意願，雙雙展現翻倍成長，工作機會由 2 千多筆成長到接近 6 千筆，顯示企業因應 ESG 報告書的撰寫，開出大量人力需求。且受訪上班族中有高達 7 成 5 表示想投入 ESG 或綠能相關行業。女力崛起，亦是 ESG 裡值得關注的議題。

在世界各國陸續提出「2050 淨零排放」的目標之後，台灣也公布了 2050 年的淨零排放路徑，1111 人力銀行的「AI 賦能、人才永續暨上班族進修調查」卻發現，目前僅有 3 成 7 的企業有 ESG 相關職缺，包含請外部專業人士協助 13.9%、有 ESG 相關職缺 12.7% 以及已成立專責單位 10.3%。

1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，經濟部中小及新創企業署發布的《2023 年中小企業白皮書》，臺灣中小企業家數超過 163 萬家，占全體企業達 98% 以上，創下歷年新高，就業人數為 913 萬 2 千人，占全國就業人數的 8 成，顯示台灣的企業以中小企業為主。但受限於營業額以及企業規模的限制，在面臨重要的轉型時較難獲取足夠的資源，因此有餘力發展 ESG 的企業佔比不高。

性別平等亦是 ESG 中一重要議題，日月光人力資源處副總經理李叔霞表示，性別跨域是相當重要的一環，日月光的女性工程師比例逐年攀升，號召更多女性加入半導體產業，樂見女力爆發；另外目前全世界都面臨 ESG 共同議題，日月光有 500 位菲律賓工程師，這批白領人才種子部隊可以協助扮演橋樑，讓新進外籍同仁有安全感被照顧。