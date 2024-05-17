調查：上班族房貸壓力大 平均月繳32167元 可負擔年限 23.3年

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-05-17 11:10

準總統賴清德推行的「新青安」政策，最高貸 1,000 萬元、利率 1.775%，寬限期 5 年、可貸款 40 年，年滿 18 歲的即可申請，要讓年輕人買得起房。1111 人力銀行今 (17) 日公布調查指出，上班族房貸壓力指數高達 7.1，認為可負擔的房貸年限為 23.3 年、合理購屋總價平均 956 萬，理想以兩房格局為主。

調查顯示，有 33.4% 上班族名下擁有房子，每月需要繳交的房貸金額平均是 32,167 元，占受訪者月薪 44,906 元的 72%，負擔能力明顯過低，因而有高達 51. 4% 受訪者房貸壓力指數落在７以上 (滿分 10)，而整體平均來到 7.1。

又觀察內政部 2023 年第 4 季全國住宅價格指數、房貸負擔率及房價所得比，全數創下新高，其中全國住宅價格指數達 136.2，季增率與年增率皆呈現連續 22 季上漲，市場呈現「量價俱增」，說明愈晚買房只會愈加辛苦。

1111 人力銀行發言人曾仲葳表示，政策多管齊下打房，盼能有效抑制房價上揚，但房價近年漲勢凌厲，民眾只能苦苦追趕，讓想擠身有殼族的人只能退而求其次「買得小、買得遠」，因而兩房產品深受歡迎，其次才是考量環境地段、生活機能、屋齡屋況，而受到連續餘震的效應影響，「抗震結構」也成為民眾買房的優先選項。

曾仲葳指出，政府推行的「新青年安心成家貸款」方案在 2023 年 8 月上路後，由於利率是所有房貸方案中最低，貸款年限、寬限期也都相對寬鬆，因而刺激許多首購族心動買房，帶動 2023 年下半年房市買氣暢旺，賴政府已宣示將續推新青安房貸，貸款金額從原先的 800 萬提升至 1,000 萬，趨近於與本次調查中的合理購屋總價 956 萬元，且貸款年限可延長至 40 年，上班族卻認為可負擔房貸年限以 23.3 年較為理想，並不想一輩子都在繳貸款當屋奴。