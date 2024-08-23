東洋癌藥獲第六張藥證 完善乳癌治療藥物產品線

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-08-23 09:43

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東洋 (4105-TW) 旗下 5-Fu 類、複方口服膠囊癌藥獲得食藥署核可，也是繼胃癌、胰臟癌、大腸癌、晚期非小細胞肺癌、膽道癌後的第六張藥證，代表東洋在乳癌治療領域已有完整產品線。

東洋說明，5-Fu 類、複方口服膠囊癌藥獲用於具有高復發風險的荷爾蒙受體 (HR) 陽性以及第二型人類上皮生長因子接受體 (HER2) 陰性乳癌術後輔助化療的早期乳癌治療新適應症。

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台灣東洋此次獲新藥證的 5-Fu 類、複方口服膠囊癌藥，取得治療早期乳癌的新適應症後，未來除瞄準每年新增新台幣 3 億到 5 億元的市場，更能嘉惠每年約 4000 至 5000 位乳癌病人。

總經理侯靜蘭表示，乳癌不但發生率高也有年輕化趨勢，為提供醫病多元解決方案，東洋積極針對荷爾蒙受體陽性乳癌、三陰性乳癌、三陽性乳癌、HER2 陽性乳癌等四類乳癌領域充實藥物產品線。

此次新增早期乳癌適應症的複方口服膠囊癌藥，使東洋在乳癌症治療領域累積有化療藥物、特殊劑型化療藥物、荷爾蒙治療、標靶治療等四大類型共 8 項藥品，涵蓋早期與晚期的治療用藥。