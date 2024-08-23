毅嘉車用營收占比已達7成拚Q3創高 尾盤放量收漲停

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-08-23 14:05

‌



PCB 廠毅嘉 (3114-TW) 受惠車用市場帶動業績成長，車用營收占比已達 7 成，看好第三季營收再創新高今（23）日股價表現強勁，在尾盤一路上攻漲停價 43.9 元作收，成交量較昨日倍增。。

觀察今日股價變化，毅嘉開盤以 39.4 元維持低檔，約在 12 點 15 分股價反轉攀升，約在 13 點 10 分達到漲停板收 43.9 元，成交量放大達 22,851 張，較昨日 10,668 張增加超過兩倍。

‌



毅嘉表示，公司七月營收攻頂，主因來自車用客戶需求暢旺，隨著全球汽車銷售持續成長，且車用電子需求持續升溫，毅嘉在車用市場占營收比重已達 7 成左右，預期第三季可望登上全年高峰。