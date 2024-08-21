不敵通膨怪獸！日本拉麵店掀倒閉潮 破產數創新高

鉅亨網新聞中心 2024-08-21 11:57

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拉麵在日本是一到經濟實惠的平民美食，如今正受通膨、日圓貶值影響，陷入前所未有的危機。調查指出，截至 7 月已有 49 家拉麵店申請破產，創下單年度最高紀錄，預計年底前將有更多店家關門。

一碗熱騰騰的拉麵很少超過 1000 日元，但近三年製作拉麵的原物料、勞動、電力成本增加了 10% 以上，迫使店家面臨是否要打破「千元之壁」，或是乾脆關門的兩難。

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日本拉麵店業者指出，這些年來，拉麵中幾乎所有食材都在上漲

包括豬肉、雞肉、小麥、醬油、蔥、竹筍等；而且熬煮湯汁通常需要店內 24 小時保持通電，所以每個業者都在苦苦掙扎。

日元重貶也是使拉麵店倒閉的兇手之一。日圓兌美元已經貶值逾 40%，但對資源匱乏的日本而言，進口成本大幅上揚，再加上俄烏戰爭引發能源短缺，更是雪上加霜。

經濟學家表示，食品價格上漲的部分原因是收成不佳，但也是日本對食品進口的高度依賴。

日本電力公司聯合會表示，由於日本 90% 以上的能源供應依賴進口，因此極易受到全球能源供應中斷的影響，例如俄烏戰爭造成的中斷。

儘管日本薪資正在以 30 年來最快的速度成長，但仍跟不上通貨膨脹的速度，讓民眾覺得錢越來越薄、自己越來越窮。

牛津經濟研究院 (Oxford Economics) 日本經濟學家 Norihiro Yamaguchi 指出，拉麵店關店數大增的現象，非常能說明目前的日本經濟趨勢，因為他們很難將成本上漲轉嫁到消費者身上。