〈能源盤後〉本周過度拋售 油價自7個月低點上修

鉅亨網編譯許家華 2024-08-23 06:05

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原油期貨價格周四 (22 日) 收高，在前一日觸及 1 月以來最低點後找到支撐力。

前一日因美國就業數據修正，引發市場對原油需求前景的擔憂，導致原油價格下跌。

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能源商 ss 品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格上漲 1.08 美元或 1.5%，收每桶 73.01 美元。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格上漲 1.17 美元或 1.5%，收每桶 77.22 美元。

9 月交割的汽油期貨價格上漲 1.8%，收每加侖 2.24 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格上漲 0.6% ，收每加侖 2.26 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 5.7%，收每百萬 Btu 2.05 美元。

市場驅動力

Velandera Energy Partners 董事總經理 Manish Raj 指出，本周稍早市場過度拋售，截至周三，油價已連續四個交易日下跌，有必要小幅修正。

「石油的基本趨勢仍然是負面的，但交易員不認為前景僅有厄運和黑暗。」Raj 指出，儘管中國和歐洲的需求低迷，但仍有亮點，例如印度，目前已成為俄羅斯石油的最大買家。

然而，FXTM 市場分析經理 Lukman Otunuga 表示，石油的下一個重大事件風險將是傑克遜霍爾經濟研討會，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾周五在該會上的演說將成為焦點。

「鮑爾對 9 月降息任何肯定說法，都可能提振 Brent 油價，將價格推回到 78 美元以上。但如果央行的聲音沒有預期那麼鴿派，而且對美國未來降息知之甚少，那麼石油空頭可能會發動，將油價拉低至 75 美元以下。」Otunuga 說。

Velandera 的 Raj 表示，美國 9 月降息預期已「100% 反映在市場中」，因此鮑爾的演說「只有在他拋出一個曲線球時才會影響市場」，在鮑爾發表演說之前，市場「討厭曲線球，因此交易員都在謹慎行事。」

WTI 原油周三收創 1 月 10 日以來的最低水準，Brent 原油同日收在 1 月 2 日以來的最低，係因就業數據意外大幅下修。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (21 日) 公布最新數據顯示，截至今年 3 月過去一年內的就業人數初步下修 81.8 萬人，等於每月就業人數下修 6.8 萬人左右，不僅創下 2009 年以來最大規模修正，也是有紀錄以來次高。

瑞訊銀行高級分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，非農就業數據下修不利石油市場情緒，原油正準備下行測試 72 美元 / 桶的支撐位，看跌動能足以推動其向 70 美元 / 桶的心理關卡邁進。

本周原油價格暴跌，因加薩停火談判推進，以色列與伊朗直接衝突的可能性降低，投資者抹去上述演進所帶來的部分風險溢價。但目前談判尚未達成協議。

然而，本周 WTI 和 Brent 原油均走低。Zaye Capital Markets 投資長 Naeem Aslam 表示，「非常明顯，原油需要強勁的需求催化劑來支撐價格，儘管美國原油庫存意外下降有利油價。」

美國能源資訊局 (EIA) 周三公布，上周 (8/16 止) 美國商業原油庫存減少 460 萬桶。

Aslam 表示，交易商希望看到「第二大石油消費國——中國的真正提振」。

他認為油價已達到「危險水準」，可能會促使 OPEC 採取應對措施，防止油價跌破 70 美元大關。但即使 OPEC 採取政策，也只是小解決方法，不是解決當前問題的實際方案——需求微弱。

天然氣方面，EIA 公布上周 (8/16 止) 美國天然氣供應量增加 350 億立方英呎，高於分析師預期，引起周四天然氣期貨價格跌近 6%。