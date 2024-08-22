〈能源盤後〉美就業大幅下修 需求前景放緩 油價跌至1月來最低

鉅亨網編譯許家華 2024-08-22 05:54

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原油期貨價格周三 (21 日) 下跌，脫離早盤漲勢，係因美國就業成長下修引發石油需求放緩的前景，將價格拉至 1 月以來最低收盤價。

早盤漲勢歸因於上周美國原油和產品庫存下降以及汽油隱含需求上升。

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能源商品價格

10 月交割的西德州中質原油 (WTI) 期貨價格下跌 1.24 美元或 1.7%，收每桶 71.93 美元。根據道瓊市場數據，這是自 1 月 10 日以來近月最低收盤價。

10 月交割的 Brent 原油期貨價格價格下跌 1.15 美元或 1.5%，收每桶 76.05 美元，跌至 1 月 2 日以來的最低水準。

9 月交割的汽油期貨價格下跌 2.3 %，收每加侖 2.21 美元。

9 月交割的熱燃油期貨價格下跌 0.6% ，收每加侖 2.25 美元。

9 月交割的天然氣價格下跌 1%，收每百萬 Btu 2.18 美元。

市場驅動力

Tradition Energy 市場研究總監 Gary Cunningham 表示，美國非農業就業數據的修訂「只是加劇了人們對今年稍後全球經濟陷入困境的擔憂」。

美國勞工統計局 (BLS) 周三 (21 日) 公布最新數據顯示，截至今年 3 月過去一年內的就業人數初步下修 81.8 萬人，等於每月就業人數下修 6.8 萬人左右，不僅創下 2009 年以來最大規模修正，也是有紀錄以來次高。

「投資者本已擔心中國經濟會隨著天氣降溫，自全球石油市場撤出大量需求，而歐洲大部分地區都面臨問題，接著，美國數據也加入他們的煩惱列表中。同時，中東衝突似乎正在緩和，地緣政治擔憂也減弱。」Cunningham 說。

他指出，拜登政府聲稱以色列和哈馬斯之間的衝突即將在年底前結束，「帶來了一些拋售，但時間會證明這是否屬實」。

總體而言，油價已從 8 月 12 日收盤高點大幅回落，當時 WTI 原油價格回升至每桶 80 美元以上，係因 7 月底哈馬斯高級官員在德黑蘭被暗殺後，市場擔心伊朗可能直接報復以色列，此後因加薩停火協議不斷推進，原油價格回落，同時全球需求前景更令人擔憂，打壓了原油價格。

加薩停火協議談判 16 日暫告一段落，美國、卡達與埃及當天向以色列和哈瑪斯提出作為新協議的「過渡提案」，儘管談判尚未取得突破，但似乎暫緩伊朗直接攻擊以色列，讓調停方有時間促成協議。《華爾街日報》報導，美政府表示，伊朗不想干涉談判，部分係因停火也能讓美國減少在中東的駐軍，這對伊朗來說是首要任務。

交易商擔心，以色列與伊朗的直接衝突可能威脅到中東原油流動。由於加薩停火談判有所進展，原油價格的戰爭風險溢價不斷流失。

然而，TP ICAP 旗下 PVM 分析師 John Evans 指出，哈馬斯認為該過渡協議偏向一邊，拒絕以方在該提案所提的新條件，例如以色列在人質獲釋後，保留發動襲擊的權利，因此無法斷言該過度協議向解決衝突邁出第一步。

儘管如此，Cunningham 認為，考量美元兌歐元走跌這一點，周三原油價格下跌仍令他意外。「現在看來，空頭正在發動攻擊。本周最後的 WTI 油價可能會測試 70 美元。」

供應數據

Kpler 美國首席分析師 Matt Smith 表示，由於美國石油供應報告「傾向看漲」，讓早盤油價獲得支撐力，「儘管市場最終仍受地緣政治的擺佈」。

美國能源資訊局 (EIA) 公布，上周 (8/16 止) 美國商業原油庫存減少 460 萬桶。

根據 S&P Global Commodity Insights 的調查，分析師平均預測上周原油供應減少 300 萬桶。消息人士透露，美國石油協會 (API) 周二晚間公布，上周原油庫存增加 34.7 萬桶。

Smith 表示，煉油廠開工量和出口量「小幅走高」，讓原油庫存減少，而汽油和餾分油隱含需求旺盛，有助於在夏日駕駛季結束之際，令這三項庫存減少。

EIA 報告也顯示，上周汽油供應減少 160 萬桶，餾分油供應減少 330 萬桶。調查顯示，分析師預測汽油產量減少 150 萬桶，餾分油產量增加 30 萬桶。

同時，汽油需求小幅上升，上周車用汽油供應總量（代表需求）為 919.3 萬桶 / 日，較此前一周的 904.5 萬桶 / 日增加。