南韓央行維持利率不變 對10月或11月降息持開放態度

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-22 15:07

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南韓央行周四 (22 日) 維持利率不變，同時採取更為鴿派的態度，對於是否在 10 月或 11 月出現政策轉向持開放態度。

央行周四一致同意，將 7 天回購利率維持在 3.5%，符合調查中大多數經濟學家預期。聲明發布後，韓元和三年期債券殖利率小幅走低。

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央行總裁李昌鏞在決定後的記者會上表示，4 名理事會成員對未來 3 個月降息持開放態度，這比上次會議表達這一觀點的兩人有所增加。此外，由於當局取消了「在足夠長的時間內」保持利率穩定的承諾，這一聲明呈現出鴿派傾向，這意味著央行更接近降息。

南韓央行在聲明中表示，理事會將「徹底評估通膨、成長和金融穩定等政策變數之間的權衡，並在維持限制性貨幣政策立場的同時審查降息的適當時機」。

紐約梅隆銀行高級市場策略師 Wee Khoon Chong 表示：「南韓央行證實了我們的觀點，即他們更接近降息，但尚未達成協議。」

李昌鏞表示，通膨持續走低，增強了南韓央行的信心，認為其限制性政策已取得成效，政策轉變的條件正在滿足。

但他表示，首爾房價上漲對南韓央行維護金融穩定的職責構成威脅，並補充說，南韓央行正在「努力阻止房價上漲」，並避免加劇家庭債務對長期經濟增長的拖累。

KB Kookmin Bank 經濟學家 Moon Junghiu 認為，10 月是否降息是一個難以抉擇的問題。南韓央行可能會錯過降息的最佳時機，但目前的經濟狀況表明，這種情況不太可能發生。