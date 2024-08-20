南韓央行料周四利率不動 10月降息機率大

鉅亨網新聞中心 2024-08-20 14:26

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路透社調查指出，韓國央行將於周四 (22 日) 舉行會議，預期基準利率將維持在 3.5% 不變，但若美國於 9 月開啟降息，韓國央行可能於 10 月跟進下調利率。

韓國央行自 2023 年 1 月以來，基準利率一直維持在 3.5%，而通膨率則在 2.6% 左右，離通膨目標 2% 仍有些微差距，韓國央行可能需要在降息前看到物價穩定。

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今年以來韓元兌美元已下跌逾 3%，是 2024 年表現最差的新興貨幣之一，這也成為阻止南韓早於美國降息的因素。

調查指出，受訪的 40 為經濟學家中，有多達 38 位預測，韓國央行周四的利率會議將按兵不動，而 10 月會下調 25 個基點至 3.25%，到了明年將再下調 75 個基點，到 2025 年底利率將降至 2.5%。

南韓央行 2 位董事成員在 7 月時表態對降息持開放態度，但經濟學家警告稱，此舉可能加劇首爾房價的漲勢。

澳新銀行經濟學家 Krystal Tan 認為，考慮到房價漲幅以及相關的金融穩定性，南航央行將繼續發出更溫和、謹慎的訊號。

渣打韓國銀行經濟學家也認為，南韓央行現在最重視金融市場穩定，貿然降息可能衝擊市場穩定，所以最快 10 月才會降息。