南韓7月「躺平」青年衝上44.3萬人 創歷史新高

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 11:28

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南韓最新數據顯示，7 月青年人群（15 至 29 歲）中不工作也不求職，選擇「躺平」的休息人口，較一年前增加 4.2 萬人，擴大至 44.3 萬人，創下歷年同月最高紀錄。

據《韓聯社》報導，韓國統計廳周日（18 日）發布的數據顯示，上述休息人群是指在非經濟活動人口中，無重大疾病或殘疾，但選擇「躺平」的人群。

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青年人口不斷減少，但選擇「躺平」的卻進一步增加。因此，「躺平」青年人口的比率寫下歷史新高。在 7 月 815 萬名青年人口中，「躺平」人口的比重為 5.4%，刷新歷年同月紀錄。

按年份來看，2013 年到 2017 年 7 月，「躺平」的青年人群為 20 多萬人，2018 年超過 30 萬人，2020 年增至 44.1 萬人，2022 年減少到 36.1 萬人，從 2023 年開始反彈。