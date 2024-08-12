南韓上半年對台出口記憶體晶片年增225%

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-08-12 14:40

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據《韓聯社》報導，由於全球人工智慧 (AI) 市場快速成長，引發對高效能高頻寬記憶體 (HBM) 產品的強勁需求，南韓上半年對台灣的記憶體晶片出口年增幅度飆升超過 225% 。

南韓國際貿易協會 (KITA) 統計數據顯示，今年前 6 個月，南韓對台記憶體出口年增 225.7%，達到 42.6 億美元，這一成長幅度遠超過其記憶體晶片出口 88.7% 的整體增幅。

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市場觀察家表示，對台灣出口的突然激增，增歸因於南韓主要晶片製造商 SK 海力士向輝達 (NVDA-US) 供應 HBM，輝達在台灣台積電 (2330-TW) 封裝其人工智慧加速器。

SK 海力士是目前唯一一家向輝達供應 AI 加速器核心零件 HBM 產品的南韓公司。

南韓產業經濟與貿易研究院研究員 Kim Yang-paeng 表示：「我們可以假設，出口大幅增長與 SK 海力士提供台積電 (AI 加速器) 最終封裝的供應有關。」

上個月，SK 海力士在財報電話會議上表示，第二季 HBM 銷售額將年增 250% 以上，並指出預計 2024 年， HBM 收入將比上年增長 300%。

台灣今年上半年已成為南韓第三大記憶體出口市場，排名上升兩位，超越越南和美國。