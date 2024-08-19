南韓近十年出口增幅 不如台灣、中國 電子產品也被趕超

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-08-19 10:39

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韓國經濟人協會周一（19 日）發布的報告顯示，近 10 年南韓出口增幅不如中國和台灣，而作為出口主力的電子產品和汽車出口，也被中台兩地趕超。

據《韓聯社》周一報導，韓國經濟人協會就國際貨幣基金（IMF）、韓國貿易協會等的統計資料進行分析，並發布題為「東亞四地（南韓、日本、中國、台灣）出口分析」的報告。

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該報告顯示，南韓出口額從 2013 年的 5,596 億美元增至 2023 年的 6,322 億美元，增幅為 13%。同期中國和台灣出口額分激增 54.8% 和 36%，日本增 0.3%。

這代表南韓的出口增幅只有中國的四分之一、台灣的三分之一。

此外，在南韓四大出口產品（電子產品、汽車、半導體、機械）中，電子產品和汽車出口額分別被台灣和中國趕超。

台灣 2023 年電子產品出口額為 2,063 億美元，較 2013 年躍增 80.7%。同期南韓電子產品的出口增幅僅 26.4%，2023 年出口額（1,713 億美元）也比台灣少。