〈台股盤後〉觀望氣氛濃 量縮至8個月新低 高價股拚表現 收跌89點

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-08-22 14:24

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台股今 (22) 日大盤受制於解套賣壓，營建股的拉回幅度達 1.56%，大盤終場下跌 89.06 點作收或 0.4%，大盤指數 22148.83 點，成交值萎縮爲 2893.97 億元，為 2 月以來首次成交值不到 3000 億元，台股電子股指標台積電 (2330-TW) 以 951 元、下跌 0.73% 作收。市場專家指出，本波段台股受制於均線壓， 雖目前季線仍維持上揚助漲，但不宜過度樂觀。

22 日在東京匯市早盤，美元指數觸底反彈，加上台股震盪下跌，帶動新台幣兌美元中止連六日的升勢，早盤翻黑走貶，中午則貶值 1.2 分，暫收在 31.950 元。

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資深證券分析師簡伯儀指出，新台幣匯率近期出現明顯強升，本周已經升值來到 31 元附近，近期隨著日元強勁升值帶動下，近期亞幣均出現明顯強彈走勢，搭配上台股近期出現反彈，顯示匯率升值有利於指數持續反彈；不過近期反彈過程中，隨著指數已經回到季線附近，雖然目前季線仍維持上揚助漲，盤面只要有利多持續推升，指數仍有機會持續走高。

但近期反彈的過程中，整體量能仍無法有效放大，量能不足下，指數缺乏上攻動能，另外近期日線的技術指標也來到相對高檔區，因此，簡會儀指出，短線追高風險漸增，建議逢低布局，不追高。

台北股市今天早盤以 22254.59 點開出，最高 22315.92 點，最低 22096.26 點，大盤終場下跌 89.06 點作收或 0.4%，大盤指數 22148.83 點，成交值萎縮爲 2893.97 億元、大盤電子類股 0.42%，占大盤成交比重 62.05%，營建類股下跌 1.56%，占大盤成交 比重 4.38%，金融股指數下跌 0.62%，占大盤成交比重 4.31%。

台股集中市場今天由權值股台積電以 951 元、下跌 0.73% 作收，鴻海 (2317-TW) 收盤下跌 4 元 或 2.18%，收盤報 179.5 元，聯發科 (2454-TW) 上漲 10 元或 01230%，收盤 1250 元，此外，大立光 (3008-TW) 收盤上漲 15 元，站上 3000 元大關。

台股 ABF 概念股今天表現佳欣興 (3037-TW) 、景碩 (3189-TW) 及南電 (8046-TW) 收盤上漲。景碩並漲停作收。AI 伺服器概念股廣達 (2382-TW) 收盤下跌 6 元 2.13% 以 276 元作收。